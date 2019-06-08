«Торонто» переиграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии 3-1

Окленд, США, , 08:09 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» уверенно обыграл баскетболистов «Голден Стейт Уорриорз» в матче финальной серии НБА нынешнего сезона.

Встреча проходила на паркете «Оракл-Арены» в Окленде и закончилась победой гостей со счетом 105:92.

Наиболее результативным игроком стречи стал нападающий Кавай Леонард, в активе которого дабл-дабл в матче с 36 очками и 12 подборами.

В составе «Уорриорз» самым результативным стал Клей Томпсон, набравший 28 очков. Ещё 27 очков набрал Стефен Карри.

При этом форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, являющийся одним из лидеров команды, снова был вынужден пропустить матч из-за травмы.

Отметим, по итогам встречи «Торонто» ведет в серии со счетом 3−1 и находится в шаге от победы в финальной серии. Следующий матч финала НБА нынешего сезона состоится 11 июня в Окленде и начнется в 4:00 мск.