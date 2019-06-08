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Свердловская область подписала соглашение с обществом «Трудовые резервы»

Спорт

Губернатор Евгений Куйвашев и президент общества «Трудовые резервы» Илья Галаев договорились о популяризации физкультуры и массового спорта

Екатеринбург, 8 июня 2019, 07:43 — REGNUM  Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев 6 июля на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Площадка ПМЭФ-2019 стала для региона местом принятия решений не только об экономическом и инвестиционном развитии, но и о развитии человеческого потенциала, укреплении репутации региона как территории здорового образа жизни.

Всероссийская организация «Трудовые резервы» была учреждена по поручению Президента России Владимира Путина в 2018 году для развития корпоративного спорта, массового вовлечения работников промышленных предприятий в занятия физической культурой и спортом. Отделения общества работают в 48 регионах страны на базе предприятий госкорпорации «Ростех». Свердловское областное отделение «Трудовых резервов» базируется в корпорации «Уралвагонзавод».

Соглашение между губернатором и президентом общества рассчитано на пять лет. Оно предполагает создание корпоративной спортивной инфраструктуры для работников свердловских предприятий — спортивных клубов и секций, а также привлечение к систематическим занятиям спортом не только работников промышленности, но и членов их семей, организацию и проведение корпоративных соревнований разного уровня.

«В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» глава государства поставил задачу регионам страны выйти на показатели в 55 процентов от числа жителей, вовлеченных в занятия спортом. Подписание соглашения о сотрудничестве с Всероссийским обществом «Трудовые резервы» приблизит нас к этой цели», — отмечает губернатор Евгений Куйвашев.

Свердловская область входит в число наиболее спортивных регионов России. Около 40% уральцев — 1,6 миллиона человек — регулярно занимаются физической культурой и спортом. Особое внимание на Среднем Урале уделяется обновлению спортивной инфраструктуры в крупных и малых городах.

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Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта
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