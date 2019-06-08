Иван Барбашёв дисквалифицирован на один матч финала Кубка Стэнли

Сент-Луис, США, , 07:52 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв получил дисквалификацию сроком на один матч за удар соперника в голову, сообщает 8 июня официальный сайт НХЛ.

Инцидент произошел на 6-й минуте первого периода в пятом матче финала Кубка Стэнли нынешнего сезона, когда российский хоккеист ударил плечом в голову шведского нападающего команды «Бостон Брюинз» Маркуса Юханссона. При этом главный арбитр матча не зафиксировал нарушения правил со стороны Барбашёва.

Отметим, по итогам пятого матча финала Кубка Стэнли нынешнего сезона между командами «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз» в серии ведет «Сент-Луис» со счетом 3−2. Следующий матч состоится в Бостоне 10 июня.