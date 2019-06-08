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Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020

Спорт

5:0...

Львов, Украина, 8 июня 2019, 07:31 — REGNUM  Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Игра прошла на поле львовского стадиона «Арена Львов» и закончилась разгромом гостей со счетом 5:0.

Голами в составе победителей отметились оформивший в матче дубль форвард Виктор Цыганков (26-я и 28-я минуты), также оформивший дубль во встрече хавбек Евгений Коноплянка (46-я, 75-я) и нападающий Роман Яремчук (59-я).

Отметим, по итогам матча сборная Украины набрала 7 очков, что позволило ей закрепиться на первом месте в своей группе. У идущей второй сборной Люксембурга 4 очка.

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Футбол
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