Россия может вылететь из Лиги чемпионов

Москва, , 07:31 — REGNUM Россия может выбыть из обновленной Лиги чемпионов по причине низкого коэффициента УЕФА, если будет принят новый формат данного турнира. Об этом 8 июня рассказал официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) по футболу в России Даниэль Серихидо.

По его словам, приводимым «Известями», от введения нового формата Лиги чемпионов выиграют только лучшие чемпионаты футбольного союза Европы, такие как чемпионаты Испании, Италии, Франции и Германии.

«Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например, Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов», — заявил представитель Ла Лиги.

Отметим, ранее сообщалось, что УЕФА предложил новые правила о проведении Лиги чемпионов, согласно которым шесть лучших команд из каждой группы смогут сохранить места в турнире на следующий сезон. В результате каждый год в Лигу смогут входить только восемь новых команд.

Кроме этого предлагается перенести матчи национальных чемпионатов на будние дни, а матчи Лиги чемпионов — на выходные. По мнению большинства руководителей футбольных клубов, выступающих против этого, данные нововведения приведут к закрытости турнира, снижению популярности национальных чемпионатов и разорению команд с небольшим бюджетом.