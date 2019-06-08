Дубль Патрика Шика принес Чехии первую волевую победу

Прага, , 07:02 — REGNUM 7 июня между национальными сборными Чехии и Болгарии на стадионе «Дженерали Арена» был разыгран матч 3-го тура группы A отборочного турнира Чемпионата Европы-2020. Противостояние завершилось волевой победой хозяев.

В дебюте матча 29-летний нападающий Исмаил Иса Мустафа открыл счет после передачи Ивелина Попова — 0:1. Через 16 минут Патрик Шик вернул чехов в игру — 1:1. На 50-й минуте Шик оформил дубль и впервые вывел хозяев вперед — 2:1.

Статистика матча (Чехия/Болгария)

Удары 15/7

Удары в створ ворот 5/4

Процент владения мячом 54%/46%

Нарушения правил 9/9

Поданные угловые 8/3

Чехия, набрав 3 очка за два матча, поднялась на вторую строчку в группе A. Болгария с 2-мя баллами опустилась на четвертое место.

Стартовые составы команд на матч:

Чехия: Вацлик, Кадержабек, Челустка, Сухи, Новак, Павелка, Масопуст, Янкто, Соучек, Крал, Шик.

Болгария: Михайлов, Попов, Димитров, Недялков, Божиков, Сармов, Неделев, Попов, Малинов, Минчев, Иса.

Желтые карточки: Кадержабек — 13, Малинов — 35, Павелка — 49, Димитров — 74, Чунчуков — 90, Десподов — 90.

Голы: Иса 3 — 0:1, Шик 19 — 1:1, Шик 50 — 2:1.