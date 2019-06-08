Ирландия отобрала очки у Дании – 1:1

Копенгаген, , 06:58 — REGNUM 7 июня между национальными сборными Дании и Ирландии на стадионе «Паркен» был разыгран матч 3-го тура группы D отборочного турнира Чемпионата Европы-2020. Противостояние завершилось паритетом сторон.

Первый мяч на 76-й минуте забил мощный центральный полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг после передачи Йенс Ларсена — 1:0. Но через 9 минут Шейн Даффи спас гостей от поражения, замкнув голевую Алана Джаджа — 1:1.

Статистика матча (Дания/Ирландия)

Удары 19/6

Удары в створ ворот 5/4

Процент владения мячом 58%/42%

Нарушения правил 13/10

Поданные угловые 6/3

В группе D Ирландия закрепилась на 1-й позиции с 7-ю баллами. Дания, набрав 2 очка, опустилась на 4-ю строчку.

Стартовые составы команд на матч:

Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен, Далсгор, Ларсен, Делейни, Эриксен, Шене, Йоргенсен, Брэйтуэйт, Поульсен.

Ирландия: Рэндолф, Коулман, Стивенс, Даффи, Кио, Уилан, Брэди, Макклин, Хендрик, Хурихан, МакГолдрик.

Бригада арбитров: Джюнейт Чакыр | Баттахин Дюран | Тарик Онгун.

Желтые карточки: Хурихан — 30.

Голы: Хёйбьерг 76 — 1:0, Даффи 85 — 1:1.