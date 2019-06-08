Украина разгромила сборную Сербии со счетом 5:0

Киев, , 06:51 — REGNUM 7 июня между национальными сборными Украины и Сербии на стадионе «Арена Львов» был разыгран матч 3-го тура группы B отборочного турнира Чемпионата Европы — 2020. Противостояние завершилось крупной победой хозяев.

В дебюте матча атакующий полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков открыл счет — 1:0. Через 2 минуты Цыганков оформил дубль — 2:0. В дебюте второй половины Евгений Коноплянка довел счет до разгромного — 3:0. Через 13 минут форвард «Гента» Роман Яремчук забил четвертый мяч в матче — 4:0. На 75-й минуте Коноплянка также стал автором дубля в ворота Марко Дмитровича — 5:0.

Статистика матча (Украина/Сербия)

Удары 15/3

Удары в створ ворот 9/1

Процент владения мячом 53%/47%

Нарушения правил 6/11

Поданные угловые 2/4

Украина набрала 7 очков и поднялась на первую позицию в группе B. Сербия с одним баллов заняла последнее место.

Стартовые составы команд на матч:

Украина: Пятов, Кривцов, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Цыганков, Зинченко, Яремчук.

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Спаич, Коларов, Максимович, Тадич, Гачинович, Костич, Ляйич, Прийович, Йович.

Желтые карточки: Миленоквич — 22, Спаич — 32.

Голы: Цыганков 26 — 1:0, Цыганков 28 — 2:0, Коноплянка 46 — 3:0, Яремчук 59 — 4:0, Коноплянка 75 — 5:0.