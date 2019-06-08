Евро-2020. Сербы всухую проиграли украинцам в отборочном турнире

Львов, Украина, , 03:00 — REGNUM Сборная Украины одержала победу над соперниками из Сербии в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу-2020. Игра завершилась со счётом 5:0.

Встреча проходила на стадионе «Арена Львов» 7 июня. Счёт был открыт на 26-й минуте, через две минуты тот же футболист Виктор Цыганков отправил в ворота Сербии второй мяч.

Третий гол забил на 46-й минуте полузащитник Евгений Коноплянка, на 59-й — нападающий Олег Яремчук и на 75-й Коноплянка оформил дубль. Судил игру испанский арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос.

Напомним, ЧЕ-2020 будет проходить летом 2020 года 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА. С марта 2019 г. и до марта 2020 г. идут отборочные матчи для отбора 24 мужских сборных, которые выйдут в финальный турнир.

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