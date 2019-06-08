Нападающий «Челси» Азар стал футболистом «Реала»

Мадрид, , 00:53 — REGNUM О переходе в команду нападающего Эдена Азара сообщила пресс-служба ФК «Реал Мадрид».

Уточняется, что Азар, перешедший из ФК «Челси», заключил с испанцами контракт на пять лет.

Футболисту осталось пройти медосмотр, после чего он будет представлен как новый член «Реала». Церемония пройдёт на стадионе клуба «Сантьяго Бернабеу» 13 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая президент «Реала» Флорентино Перес признался, что клуб несколько лет пытается заполучить Азара и очень рассчитывает, что это удастся в ближайшее время.

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