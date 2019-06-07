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«Урал» продлил контракты с Фидлером и Погребняком

Спорт

Контракты с игроками продлены до окончания сезона 2019/20

Екатеринбург, 7 июня 2019, 15:20 — REGNUM  Екатеринбургский «Урал» продлил соглашения с капитаном и полузащитником Артёмом Фидлером, а также нападающим Павлом Погребняком. Об этом 7 июня сообщается на сайте клуба

Отмечается, что контракты с игроками продлены до окончания сезона 2019/20.

Напомним, в прошедшем сезоне чемпионата России «Урал» занял десятое место в турнирной таблице и дошёл до финала Кубка России. Погребняк провёл 14 матчей и забил три гола. Фидлер сыграл в 15 играх.

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