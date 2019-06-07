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«Реал» представил домашнюю форму на сезон 2019/20

Спорт

Форма выполнена в белом цвете с золотыми вставками

Мадрид, 7 июня 2019, 15:07 — REGNUM  Мадридский «Реал» представил домашний комплект формы на сезон 2019/20. Об этом 7 июня сообщается на странице клуба в Twitter.

Форма выполнена в традиционном для клуба белом цвете. При этом на ней присутствуют золотые вставки.

https://twitter.com/realmadrid/status/1136928282547503104

Напомним, в прошедшем сезоне «Реал» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Лиге чемпионов «сливочные» вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв «Аяксу».

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