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«Арсенал» предложил за двух футболистов «Сампдории» €45 млн

Спорт

«Арсенал» рассматривает вариант покупки двух игроков «Сампдории»

Лондон, 7 июня 2019, 14:36 — REGNUM  Лондонский «Арсенал» рассматривает вариант покупки сразу двух футболистов итальянской «Сампдории». Об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что «Арсенал» интересуется защитником Йоакимом Андерсеном и полузащитником Деннисом Праетом. Причём за двух игроков «канониры» могут заплатить €45 млн.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Андерсен сыграл в 32 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. На счету Праета два гола и три передачи в 34 играх.

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