УЕФА назначил главного арбитра на финальный матч Лиги наций

Порту, Португалия, , 14:05 — REGNUM Испанский судья Альберто Ундиано Мальенко назначен главным арбитром финального матча Лиги Европы. Об этом 7 июня сообщается на сайте УЕФА.

Помогать Мальенко будут лайнсмены Хуан Карлос Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервным судьёй назначен Матеу Лаос.

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Кроме того, назначены видеопомощники арбитра Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес Мунуэра.

Напомним, в финальном матче Лиги наций сыграют сборные Португалии и Нидерландов. Матч состоится 9 июня в Порту.

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