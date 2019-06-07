«Ливерпуль» представил новую гостевую форму на сезон 2019/20

Ливерпуль, Великобритания, , 13:56 — REGNUM «Ливерпуль» представил выездной комплект формы на сезон 2019/20. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Форма выполнена в белом цвете с красными и тёмно-синими вставками. Шорты выполнены в тёмно-синем цвете.

https://twitter.com/LFC/status/1136905263137660928

Отмечается, что в такой форме команда будет выходить на поле в гостевых матчах в следующем сезоне.

Напомним, в прошедшем сезоне «Ливерпуль» занял второе место в Английской премьер-лиге, а также одержал победу в Лиге чемпионов.

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