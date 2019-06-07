Канте пропустит два матча сборной Франции из-за травмы

Париж, , 13:27 — REGNUM Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте покинул расположение команды из-за травмы колена. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Франции.

Канте, выступающий за лондонский «Челси», получил травму во время тренировки перед финальным матчем Лиги Европы с «Арсеналом». В той игре он вышел на поле, несмотря на травму.

В сборной Франции решили не рисковать здоровьем игрока и исключили его из заявки на два ближайших матча — со сборными Турции (8 июня) и Андорры (11 июня).

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