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Полузащитник «Барселоны» Коутиньо заявил о желании уйти из клуба

Спорт

Коутиньо разочарован тем, что ему не удалось адаптироваться в «Барселоне»

Барселона, Испания, 7 июня 2019, 13:13 — REGNUM  Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо заявил о желании уйти из клуба. Об этом сообщает Cadena Ser.

Отмечается, что Коутиньо разочарован тем, что ему не удалось адаптироваться в каталонском клубе, поэтому он хочет сменить команду. Причём он уже уведомил об этом руководство клуба.

Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за €120 млн. В прошедшем сезоне он сыграл 34 матча чемпионате Испании, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: «Барселона» намерена продать защитника Коутиньо

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