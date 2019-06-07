Полузащитник «Барселоны» Коутиньо заявил о желании уйти из клуба

Барселона, Испания, , 13:13 — REGNUM Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо заявил о желании уйти из клуба. Об этом сообщает Cadena Ser.

Отмечается, что Коутиньо разочарован тем, что ему не удалось адаптироваться в каталонском клубе, поэтому он хочет сменить команду. Причём он уже уведомил об этом руководство клуба.

Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за €120 млн. В прошедшем сезоне он сыграл 34 матча чемпионате Испании, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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