Строительство ЛДС к МЧМ-2023 в Новосибирске начнётся в начале июля

Новосибирск, , 12:55 — REGNUM Работы по строительству Ледовой арены в Новосибирске к Молодёжному чемпионату мира по хоккею — 2023 начнутся в течение месяца, сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области.

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Уже частично начаты и в ближайшие дни будут масштабно разворачиваться на стройплощадке — обустройство строительного городка, временных автомобильных дорог, прокладка временного электро‑ и водоснабжения.

«Непосредственное начало строительных работ на объекте «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске» запланировано на начало июля», — уточнили в минстрое региона.

Напомним, что генеральным подрядчиком на строительство многофункциональной ледовой арены в Новосибирске является ООО «Элинальфа», функции государственного заказчика по строительству ледовой арены и рилегающих автомобильных дорог возложены на специализированное государственное учреждение «Арена». Начальная цена контракта — 5,762 млрд рублей. Срок окончания работ — 15 декабря 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проект станции новосибирского метрополитена «Спортивная», которая также должна появиться в Новосибирске к Молодёжному чемпионату мира по хоккею — 2023, получил отрицательное заключение Госэкспертизы.

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