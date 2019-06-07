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«Манчестер Сити» хочет договориться с «Ювентусом» о трансфере Канселу

Спорт

«Сити» готов заплатить за Конселу €70 млн

Манчестер, Великобритания, 7 июня 2019, 12:52 — REGNUM  «Манчестер Сити» намерен договориться с «Ювентусом» о трансфере португальского футболиста Жоау Канселу. Об этом сообщает Goal.

Отмечается, что руководство «Сити» готово заплатить за Конселу €70 млн. Причем для осуществления этого трансфера британский клуб готов расстаться с защитником Данило.

В качестве замены Канселу «Ювентус» рассматривает защитника «Тоттенхэма» Кирана Триппьера.

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