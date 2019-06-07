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Главным тренером «Эспаньола» стал Давид Гальего

Спорт

Гальего заменил РУби на посту наставника команды

Барселона, Испания, 7 июня 2019, 11:55 — REGNUM  Главным тренером «Эспаньола» стал тренер молодёжной команды клуба Давид Гальего. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт 47-летнего специалиста рассчитан на два сезона. Ранее Гальего работал с молодёжной командой «Эспаньола».

Напомним, ранее с поста главного тренера «Эспаньола» ушёл Руби, под руководством которого команда заняла седьмое место в чемпионате Испании и вышла в Лигу Европы. Руби расторг соглашение с клубом и перешёл в «Бетис».

Читайте ранее в этом сюжете: Главный тренер «Эспаньола» Руби уволился из клуба и перешёл в «Бетис»

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