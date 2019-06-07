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Главный тренер «Эспаньола» Руби уволился из клуба и перешёл в «Бетис»

Спорт

Руби подписал контракт с «Бетисом», рассчитанный до лета 2022 года

Севилья, Испания, 7 июня 2019, 11:51 — REGNUM  Главным тренером испанского «Бетиса» стал бывший наставник «Эспаньола» Руби. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 49-летний специалист подписал контракт с «Бетисом», рассчитанный до лета 2022 года. Новый наставник будет официально представлен на следующей неделе.

Добавим, что в сезоне 2018/19 Руби возглавлял другой испанский клуб — «Эспаньол». Ппод его руководством команда заняла седьмое место в чемпионате Испании и впервые за 12 лет вышла в еврокубки.

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