Главный тренер «Эспаньола» Руби уволился из клуба и перешёл в «Бетис»

Севилья, Испания, , 11:51 — REGNUM Главным тренером испанского «Бетиса» стал бывший наставник «Эспаньола» Руби. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 49-летний специалист подписал контракт с «Бетисом», рассчитанный до лета 2022 года. Новый наставник будет официально представлен на следующей неделе.

Добавим, что в сезоне 2018/19 Руби возглавлял другой испанский клуб — «Эспаньол». Ппод его руководством команда заняла седьмое место в чемпионате Испании и впервые за 12 лет вышла в еврокубки.

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