Курбан Бердыев считает, что ФК «Ростов» должен ему более 500 тыс. евро

Ростов-на-Дону, , 11:50 — REGNUM Бывший тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев пытается получить с футбольного клуба «Ростов» более полумиллиона евро. Крупную сумму жёлто-синие якобы задолжали туркменскому специалисту за досрочное расторжение контракта.

«Курбан Бердыев пытается получить с «Ростова» 520 тыс. евро. Именно такую сумму, по мнению тренера, ему задолжал донской клуб за досрочное расторжение контракта. Кстати, именно из-за этого долга руководству «Ростова» не удалось договориться с Бердыевым о его возвращении в донской клуб», — сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Стоит отметить, что неустойку хотят взыскать и сотрудники его тренерского штаба.

Официально эта информация не подтверждена.

Напомним, что ранее уже появлялась неофициальная информация о том, что тренерский штаб Бердыева требует от футбольного клуба «Ростов» почти 100 млн рублей. Члены тренерского штаба заявили о невыплате премиальных. Представители жёлто-синих наличие долга подтвердили, но удивились такой большой сумме.

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"У Карпина ДНК — ФК «Ростов»: президент клуба опроверг возвращение Бердыева

ИА REGNUM ранее сообщало, что недавно появились слухи о возможном возвращении Бердыева в «Ростов». Их развеял президент жёлто-синих Арташес Арутюнянц.

«Валерий Карпин — главный тренер «Ростова». Он мог уйти зимой, у него и сегодня есть несколько предложений из РПЛ, и, удивительно, всегда есть предложения из Испании. Но он не хочет уходить. У него ДНК — «Ростов». Он в душе уже ростовчанин, Карпин хочет с «Ростовом» добиться успехов. Он здесь счастлив и за деньгами не пойдёт. Карпин сказал, что «Ростов» — его команда», — сказал он.

Курбан Бердыев возглавлял тренерский штаб «Ростова» до июня 2017 года. Вместе с туркменским специалистом жёлто-синие стали серебряным призёром чемпионата России, что позволило команде выйти в Лигу чемпионов УЕФА и добились выхода в плей-офф турнира.

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