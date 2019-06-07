Минск, , 11:35 — REGNUM Белорусский тренер Сергей Гуренко вернулся к работе с минским «Динамо». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Гуренко вернулся к работе в команде и уже приступил к работе с основным составом клуба. Однако пока не уточняется, какую должность он займёт в клубе.

Напомним, в январе Гуренко покинул пост главного тренера команды. Его место занял Роман Пилипчук, который проработал до мая. Под руководством Гуренко «Динамо» стало серебряным призёром чемпионата Белоруссии в 2017 году и выиграло бронзу в 2018 году.