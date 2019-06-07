«Тоттенхэм» хочет купить капитана «Спортинга» на замену Эриксену

Лондон, , 11:27 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» намерен приобрести полузащитника и капитана лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша. Об этом сообщает Cmjornal.

Отмечается, что агент игрока ведёт переговоры в Лондоне с руководством «Тоттенхэма» о трансфере футболиста.

«Тоттенхэм» планирует, что Фернандеш заменит хавбека Кристиана Эриксена, который с большой вероятностью покинет клуб в летнее межсезонье.

Добавим, что Фернандеш играет в «Спортинге» с 2017 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 33 матчах, в которых забил 20 голов (6 — с пенальти).

Читайте также: Эриксен заявил, что хотел бы уйти из «Тоттенхэма»