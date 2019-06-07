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«Тоттенхэм» хочет купить капитана «Спортинга» на замену Эриксену

Спорт

Агент Фернандеша ведёт переговоры с руководством «Тоттенхэма»

Лондон, 7 июня 2019, 11:27 — REGNUM  «Тоттенхэм Хотспур» намерен приобрести полузащитника и капитана лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша. Об этом сообщает Cmjornal.

Отмечается, что агент игрока ведёт переговоры в Лондоне с руководством «Тоттенхэма» о трансфере футболиста.

«Тоттенхэм» планирует, что Фернандеш заменит хавбека Кристиана Эриксена, который с большой вероятностью покинет клуб в летнее межсезонье.

Добавим, что Фернандеш играет в «Спортинге» с 2017 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 33 матчах, в которых забил 20 голов (6 — с пенальти).

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