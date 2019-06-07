«Манчестер Сити» подал протест на решение УЕФА в CAS

Манчестер, Великобритания, , 10:46 — REGNUM «Манчестер Сити» подал протест в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УЕФА, который обвиняет клуб в нарушении правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что клуб просит признать, что их дело было неправомерно передано от следователей в судебную палату УЕФА.

Напомним, «Манчестер Сити» подозревается в предоставлении неверной информации о нарушении финансового фэйр-плей в 2014 году, а также данных о размерах спонсорских контрактов.

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