47-летний Яромир Ягр планирует продолжить спортивную карьеру

Кладно, Чехия, , 10:30 — REGNUM Чешский нападающий Яромир Ягр планирует продолжить спортивную карьеру. Об этом сообщает Hokej.cz.

«Хочу продолжать игровую карьеру. Пока не уверен, будет это выступление за «Кладно» или игра за наш фарм-клуб. Негативную роль может сыграть здоровье», — сказал Ягр.

В сезоне 2018/19 47-летний Ягр выступал в составе чешского клуба «Кладно» и пробился с командой в элитный дивизион чемпионата Чехии. В решающем матче он забросил четыре шайбы в ворота «Ческе Будеёвице» (4:2).

Напомним, Ягр провёл 1733 матча в НХЛ, в которых забросил 766 шайб и отдал 1155 результативных передач. В России он играл в составе омского «Авангарда» с 2004 по 2005 год, а также с 2008 по 2011 год.

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