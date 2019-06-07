Пятница, 7 Июня 2019 года
09:55:14 МСК

Во Франции стартует ЧМ по футболу среди женщин

Спорт

В первом матче встретятся сборные Франции и Южной Кореи

Париж, 7 июня 2019, 09:55 — REGNUM  7 июня в столице Франции стартует 8-й чемпионат мира (ЧМ) по футболу среди женщин, пишет газета Hürriyet.

После непродолжительной церемонии открытия вечером на парижском стадионе «Парк де Пренс» состоится первый матч группы A между сборными Франции и Южной Кореи.

Отмечается, что француженки считаются фаворитами этой встречи.

8 июня в Реймсе встретятся команды Норвегии и Нигерии (группа A). В тот же день в Ренне состоится поединок между сборными Германии и Китая (группа B). Чемпионат продлится до 7 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее представили коллекционную медаль в преддверии ЧМ в Париже

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить