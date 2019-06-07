«Стяуа» предлагает сыну Хаджи подписать контракт без возможности замен

Бухарест, , 09:11 — REGNUM В Румынии футбольный клуб «Стяуа» может подписать уникальный контракт с игроком. Об этом сообщает журналист Эммануэль Росу на своей странице в Twitter.

Отмечается, что клуб хочет предложить полузащитнику Янису Хаджи, сыну знаменитого футболиста Георгия Хаджи, контракт, по которому тот всегда будет выходить на поле в стартовом составе без возможности замены.

Сейчас Янис Хаджи играет за «Вииторул». «Стяуа» предлагает за 22-летнего хавбека €3,5 млн.

В минувшем сезоне Хаджи сыграл в 39 матчах, в которых забил 14 голов и отдал восемь результативных передач.