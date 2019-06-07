Пятница, 7 Июня 2019 года
09:20:02 МСК

«Стяуа» предлагает сыну Хаджи подписать контракт без возможности замен

Спорт

По контракту Янис Хаджи всегда будет выходить на поле в стартовом составе без возможности замены

Бухарест, 7 июня 2019, 09:11 — REGNUM  В Румынии футбольный клуб «Стяуа» может подписать уникальный контракт с игроком. Об этом сообщает журналист Эммануэль Росу на своей странице в Twitter.

Отмечается, что клуб хочет предложить полузащитнику Янису Хаджи, сыну знаменитого футболиста Георгия Хаджи, контракт, по которому тот всегда будет выходить на поле в стартовом составе без возможности замены.

Сейчас Янис Хаджи играет за «Вииторул». «Стяуа» предлагает за 22-летнего хавбека €3,5 млн.

В минувшем сезоне Хаджи сыграл в 39 матчах, в которых забил 14 голов и отдал восемь результативных передач.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить