Пятница, 7 Июня 2019 года
08:56:31 МСК

Защитник Сорокин признан лучшим игроком «Рубина» в сезоне 2018/19

Спорт

Сорокин победил в голосовании болельщиков, набрав 56,1% голосов

Казань, 7 июня 2019, 08:55 — REGNUM  Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин признан лучшим игроком команды по итогам сезона 2018/19. Об этом сообщается на сайте клуба.

Сорокин победил в голосовании болельщиков, набрав 56,1% голосов. Вторым стал Хорен Байрамян, за которого проголосовали 16,2%. Замкнул тройку Иван Коновалов с 13,9%.

В сезоне 2018/19 Сорокин сыграл в 27 матчах, в которых забил шесть голов. Также он заработал три жёлтые карточки и одно удаление.

Напомним, «Рубин» занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона 2018/19.

Читайте также: Защитник Сорокин заявил, что намерен забить гол Сан-Марино

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить