Защитник Сорокин признан лучшим игроком «Рубина» в сезоне 2018/19

Казань, , 08:55 — REGNUM Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин признан лучшим игроком команды по итогам сезона 2018/19. Об этом сообщается на сайте клуба.

Сорокин победил в голосовании болельщиков, набрав 56,1% голосов. Вторым стал Хорен Байрамян, за которого проголосовали 16,2%. Замкнул тройку Иван Коновалов с 13,9%.

В сезоне 2018/19 Сорокин сыграл в 27 матчах, в которых забил шесть голов. Также он заработал три жёлтые карточки и одно удаление.

Напомним, «Рубин» занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона 2018/19.

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