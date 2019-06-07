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«Даллас» продлил контракт с нападающим Янмарком

Спорт

Новое соглашение рассчитано на один сезон

Даллас, США, 7 июня 2019, 08:49 — REGNUM  Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» продлил контракт с нападающим Маттиасом Янмарком. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение с форвардом рассчитано на один сезон. Согласно контракту, хоккеист заработает $2,3 млн.

В прошедшем сезоне Янмарк сыграл в 81 матче регулярного чемпионата, в которых забросил шесть шайб и отдал 19 результативных передач. В семи матчах Кубка Стэнли форвард набрал три очка — один гол и две передачи.

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