«Даллас» продлил контракт с нападающим Янмарком

Даллас, США, 7 июня 2019, 08:49 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» продлил контракт с нападающим Маттиасом Янмарком. Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что новое соглашение с форвардом рассчитано на один сезон. Согласно контракту, хоккеист заработает $2,3 млн.
В прошедшем сезоне Янмарк сыграл в 81 матче регулярного чемпионата, в которых забросил шесть шайб и отдал 19 результативных передач. В семи матчах Кубка Стэнли форвард набрал три очка — один гол и две передачи.
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