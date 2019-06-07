Денег нет: руководство Дагестана не станет выделять средства для ФК «Анжи»

Санкт-Петербург, , 08:50 — REGNUM Руководство Дагестана не станет выделять средства на поддержку махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Дотационный регион, каким является Дагестан, не имеет права расходовать бюджетные средства на поддержку бизнес-проекта. Об этом 6 мая на полях Петербургского международного экономического форума заявил глава республики Владимир Васильев.

«Футбольный клуб, насколько я понимаю, находится в очень плохом [финансовом] состоянии. Я, как глава Дагестана, скажу вам сразу: у нас нет сейчас в бюджете денег для того, чтобы содержать «Анжи», — цитирует политика РИА Новости. При этом Васильев отметил, что «спорт поддерживать мы будем».

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Как сообщало ИА REGNUM, с лета 2018 года руководство «Анжи» заявляет о колоссальных финансовых проблемах, которые имеются у клуба. Оно обращалось за поддержкой в правительство Дагестана, просило у минфина 300 млн рублей на погашение долгов, но получило отказ. Ситуация для «Анжи» оставалась критической на протяжении всего футбольного сезона.

В апреле президент клуба Осман Кадиев публично заявил о наплевательском отношении к клубу со сторона руководства Дагестана и нежелании властей оказать помощь в решении его финансовых проблем. По словам президента, в республике не заинтересованы в сохранении клуба и не стремятся поддержать местный футбол.

По итогам сезона в Российской премьер-лиги «Анжи» занял 15 место и должен был опуститься во второй по силе дивизион — в Футбольную национальную лигу. Однако на фоне многомиллионных долгов клуб не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ. В настоящее время «Анжи» готовится к процедуре лицензирования для участия в третьем по силе российском дивизионе — первенстве Профессиональной футбольной лиги.

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