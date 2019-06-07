Гараничев отказался подписывать контракт с СБР

Москва, , 07:55 — REGNUM Биатлонист Евгений Гараничев отказался подписывать контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом заявил исполнительный директор организации Сергей Голиков, сообщает «Чемпионат».

По словам Голикова, все члены сборной России подписали контракты с СБР, и только Гараничев отказался это сделать.

«Все подписали договор, кроме Гараничева. Есть документы, где стоят подписи, моя и спортсмена. Могу приложить фото: Малышко и Елисеев», — сказал Голиков.

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