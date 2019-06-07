Футболист Месут Озил оплатит операции для тысячи нуждающихся детей

Лондон, , 07:34 — REGNUM Немецкий футболист, игрок лондонского клуба «Арсенал» Месут Озил оплатит хирургические операции для тысячи детей из бедных семей по всему миру. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram по случаю своей свадьбы с актрисой Амине Гюльше, которая состоится 7 июня.

«Многие поклонники спрашивали меня, моих близких родственников и друзей о наших пожеланиях к завтрашней свадьбе. Будучи профессиональным футболистом, я нахожусь в привилегированном положении. Тем не менее я приглашаю всех, кто хочет и может помочь поддержать очень особенный проект, близкий нашему сердцу, который мы организуем вместе с BigShoe! Мы с Амине возьмем на себя расходы на хирургические операции для 1000 нуждающихся детей», — написал футболист вечером 6 июня.

Озил добавил, что вместе с благотворительной организацией BigShoe уже помогал детям во время двух последних чемпионатов мира по футболу в Бразилии и России, а также в Африке в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкие средства массовой информации распространили информацию о приглашении на свадьбу Озила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Напомним, встреча футболиста с Эрдоганом в мае 2018 года вызвала скандал в Германии, который обернулся уходом Месута Озила из немецкой национальной сборной.