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ФК «Оренбург» будет проводить домашние матчи РПЛ в Самаре

Спорт

Стадион «Газовик» не смог пройти лицензирование

Москва, 7 июня 2019, 07:02 — REGNUM  Футбольный клуб «Оренбург» будет проводить домашние матчи нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе в Самаре. Об этом рассказал спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин в эфире «Матч ТВ».

Отмечается, что в календаре РПЛ на сезон 2019/20 исключены в одном туре домашние игры «Оренбурга» и «Крыльев Советов».

Причиной переноса домашних игр «Оренбурга» стало то, что стадион клуба «Газовик» не смог пройти лицензирование.

Арена в Оренбурге вмещает 7,5 тыс. зрителей. В прошлом сезоне команде было разрешено играть на «Газовике», несмотря на его несоответствие регламенту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство клубов РПЛ проголосовало за увеличение количества команд-участниц лиги до 18.

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