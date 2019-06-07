Представлен проект календаря РПЛ на сезон 2019/20

Москва, , 06:44 — REGNUM Представлен проект календаря сезона 2019/20 в Российской премьер-лиге. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Первый тур нового сезона запланирован на 14 июля. Действующий чемпион «Зенит» начнёт турнир домашним матчем с дебютантом лиги «Тамбовом», «Локомотив» сыграет с «Рубином», а «Краснодар» отправится на выезд к «Ахмату».

Первый центральный матч состоится в третьем туре. Между собой сыграют ЦСКА и «Локомотив».

Последний тур чемпионата запланирован на 17 мая 2020 года.

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