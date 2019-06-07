Барселона, Испания, , 06:28 — REGNUM Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что руководство «Барселоны» рассматривает 41-летнего Буффона в качестве запасного вратаря.

Напомним, после ухода из «Ювентуса» Буффон провёл один год в ПСЖ. По окончании сезона 2018/19 стало известно, что его контракт с французским клубом не будет продлён.

По словам агента игрока, Буффон не собирается завершать карьеру. Голкиперу поступило много предложений от разных клубов.

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