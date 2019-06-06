Четверг, 6 Июня 2019 года
19:27:26 МСК

Хачанов проиграл Тиму в четвертьфинале Roland Garros

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:6, 4:6, 2:6

Париж, 6 июня 2019, 19:27 — REGNUM  Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Австрии Доминику Тиму в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 49 минут, завершилась со счётом 2:6, 4:6, 2:6.

Хачанов пять раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и не создал ни одного брейк-пойнта. На счету его соперника три эйса, три ошибки на подаче и 5 из 8 брейков.

В полуфинале турнира Тим сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

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