Хачанов проиграл Тиму в четвертьфинале Roland Garros

Париж, , 19:27 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Австрии Доминику Тиму в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 49 минут, завершилась со счётом 2:6, 4:6, 2:6.

Хачанов пять раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и не создал ни одного брейк-пойнта. На счету его соперника три эйса, три ошибки на подаче и 5 из 8 брейков.

В полуфинале турнира Тим сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

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