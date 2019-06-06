Четверг, 6 Июня 2019 года
19:23:45 МСК

Джокович вышел в полуфинал Roland Garros, обыграв Зверева

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:2

Париж, 6 июня 2019, 19:23 — REGNUM  Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 12 минуты, завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Джокович один раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, восемь ошибок на подаче и один брейк.

В полуфинале турнира Джокович сыграет с австрийским теннисистом Домиником Тимом.

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