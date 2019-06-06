Украинский боксёр Усик лишён титула чемпиона мира по версии WBO

Киев, , 16:01 — REGNUM Украинский боксёр Александр Усик потерял статус чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом тяжёлом весе. Об этом сообщается на сайте WBO.

Усик потерял чемпионский титул из-за смены весовой категории. Вместо него чемпионский пояс достался поляку Кшиштофу Гловацкому, который был временным чемпионом WBO в первом тяжёлом весе.

«С переходом чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика в тяжёлую весовую категорию обладатель временного пояса Кшиштоф Гловацки становится обладателем титула», — говорится в сообщении.

Напомним, в июле 2018 года Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе после победы над российским боксёром Муратом Гассиевым.

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