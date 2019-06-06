Футбольную премьер-лигу надо не расширять, а сокращать – эксперт

Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM На нынешнем этапе развития российского футбола не следовало увеличивать число команд в премьер-лиге, в стране просто нет такого количества клубов, готовых стабильно играть на высшем уровне, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 6 июня, глава редакционного совета издательского дома «Спорт: день за днем» Сергей Бавли, комментируя решение клубов премьер-лиги.

Как сообщалось ранее, руководители клубов большинством голосов поддержали расширение премьер-лиги с 16 до 18 команд с сезона 2020/2021 годов. Окончательное решение должен принять исполком Российского футбольного союза.

«Я к этому предложению отношусь крайне негативно. Конечно, у нас большая страна и много крупных городов, так что премьер-лигу можно расширить хоть до 18, хоть до 28 команд. Но делать это нужно тогда, когда всё к этому будет готово — и клубы, и инфраструктура.

Сейчас же все наоборот. Российские клубы «умирают» по финансовым причинам. Команды из первой лиги не хотят выходить в высший дивизион и фактически официально «сливают» последние игры чемпионата. Матчи приходится проводить в декабре в Красноярске. В премьер-лигу выходит клуб без готового стадиона, и хотя это запрещено, для него делают исключение.

Российские игроки, действительно, проводят не слишком много игр. Но этот вопрос можно было на данном этапе решить иначе, не расширив, а сократив число клубов до 12 команд и проводя чемпионат в 4 круга. Игроки получили бы практику, болельщики — зрелище», — отметил Сергей Бавли.