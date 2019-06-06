В заявку сборной России на Европейские игры включены 225 спортсменов

Москва, , 15:44 — REGNUM 225 спортсменов ключены в заявку сборной России на Европейские игры. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, 6 июня сообщает «Матч ТВ».

«Состав нашей команды будет включать 225 спортсменов, 58 из которых заслуженные мастера спорта», — сказал Поздняков.

Он добавил, что среди участников будет 18 победителей Европейских игр, прошедших в Баку, и пять олимпийских чемпионов. Это олимпийский чемпион в стендовой стрельбе Алексей Алипов, борцы Наталья Воробьёва и Абдулрашид Садулаев, а также две олимпийские чемпионки по художественной гимнастике в командных соревнованиях.

Кроме того, по словам Позднякова, для участия в играх заявлен 21 легкоатлет. Легкоатлетическая команда будет выступать под российским флагом вне зависимости от статуса ВФЛА.

Напомним, Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске.

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