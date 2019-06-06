Четверг, 6 Июня 2019 года
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УНИКС подаст заявку на «уайлд-кард» для участия в Евролиге

Спорт

Результат зависит от итогов чемпионата Германии

Казань, 6 июня 2019, 15:16 — REGNUM  Казанский УНИКС планирует подать заявку на «уайлд-кард» для участия в Евролиге в сезоне-2019/20. Об этом 6 июня сообщают «Известия».

"Мы подадим заявку на «уайлд-кард» Евролиги. А сделают ли выбор в нашу пользу, пока сказать сложно», — сказал президент УНИКСа Евгений Богачёв.

Он добавил, что решение о том, кто получит «уайлд-кард», зависит от итогов чемпионата Германии.

Отметим, что УНИКС сможет получить специальное приглашение («уайлд-кард») для участия в Евролиге, если в финал плей-офф чемпионата Германии выйдут «Альба» и «Бавария». Если «Альба» не сможет выйти в финал, то она, скорее всего, получит приглашение.

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