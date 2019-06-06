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СМИ: «Монако», «Севилья» и «Арсенал» проявляют интерес к Чалову

Спорт

В сезоне 2018/19 Чалов был признан лучшим игроком РПЛ

Москва, 6 июня 2019, 14:58 — REGNUM  К нападающему московского ЦСКА и сборной России Фёдору Чалову проявляют интерес европейские клубы. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, за 21-летним форвардом следят «Монако», «Севилья» и лондонский «Арсенал».

Напомним, Чалов является воспитанником ЦСКА. В сезоне 2018/19 он был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги.

Чалов стал лучшим бомбардиром российского чемпионата. На его счету 15 забитых голов в 30 матчах первенства.

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