17-летняя Анисимова обыграла действующую чемпионку Roland Garros

Париж, , 14:36 — REGNUM Американская теннисистка Аманда Анисимова одержала победу над представительницей Румынии Симоной Халеп в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 8 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Анисимова один раз подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала четыре брейк-пойнта. На счету её соперницы один эйс, две ошибки на подаче и один брейк.

Отметим, что Халеп являлась действующей чемпионкой Roland Garros, она выиграла этот турнир в 2018 году. 17-летняя Анисимова впервые пробилась в полуфинал турнира «Большого шлема».

В полуфинале турнира Анисимова сыграет с австралийской теннисисткой Эшли Барти.

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