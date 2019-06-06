Четверг, 6 Июня 2019 года
14:27:47 МСК

Барти обыграла Кис и вышла в полуфинал Roland Garros

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5

Париж, 6 июня 2019, 14:27 — REGNUM  Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала победу над представительницей США Мэдисон Кис в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 8 минут, завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Барти четыре раза подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы восемь эйсов, одна ошибка на подаче и один брейк.

В полуфинале турнира Барти сыграет с американской теннисисткой Амандой Анисимовой, которая обыграла румынку Симону Халеп.

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