Барти обыграла Кис и вышла в полуфинал Roland Garros

Париж, , 14:27 — REGNUM Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала победу над представительницей США Мэдисон Кис в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 8 минут, завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Барти четыре раза подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы восемь эйсов, одна ошибка на подаче и один брейк.

В полуфинале турнира Барти сыграет с американской теннисисткой Амандой Анисимовой, которая обыграла румынку Симону Халеп.

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