Защитник Сорокин заявил, что намерен забить гол Сан-Марино

Москва, , 14:15 — REGNUM Защитник казанского «Рубина» и сборной России Егор Сорокин заявил, что намерен забить гол в ворота сборной Сан-Марино. Об этом 6 июня сообщает «Чемпионат».

"Конечно, сам я настроен забить Сан-Марино, я настраиваюсь на каждый матч и каждую тренировку», — сказал Сорокин.

Он добавил, что не знает, сможет ли выйти на поле, поскольку состав на матч тренерский штаб определяет в день игры. По тренировкам пока непонятно, кто с первых минут выйдет на поле.

Напомним, сборная России сыграет два отборочных матча чемпионата Европы 2020 года: 8 июня против Сан-Марино и 11 июня против Кипра.

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