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Большинство клубов РПЛ проголосовало за расширение лиги

Спорт

15 из 16 клубов проголосовало «за»

Москва, 6 июня 2019, 14:03 — REGNUM  За увеличение количества команд-участниц, выступающих в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) проголосовало большинство клубов РПЛ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что из 16 клубов РПЛ 15 проголосовало «за», один клуб оказался «против».

Добавим, что на данный момент в высшем дивизионе российского футбола играют 16 клубов. К ним могут добавиться ещё две команды. Тем самым может произойти расширение лиги до 18 команд.

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