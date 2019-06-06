«Лацио» продлил контракт с главным тренером Симоне Индзаги

Рим, , 13:28 — REGNUM Римский «Лацио» продлил контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Лацио» продлил контракт с тренером до лета 2021 года. Отмечается, что решение о продолжении сотрудничества было принято после обсуждения планов на будущее.

Ранее сообщалось, что Индзаги может возглавить «Милан», который находится в поисках тренера после ухода Дженнаро Гаттузо.

Напомним, Индзаги возглавляет «Лацио» с 2016 года. Под его руководством команда выиграла два трофея — Кубок и Суперкубок Италии.

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