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«Лацио» продлил контракт с главным тренером Симоне Индзаги

Спорт

Контракт продлён до лета 2021 года

Рим, 6 июня 2019, 13:28 — REGNUM  Римский «Лацио» продлил контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Лацио» продлил контракт с тренером до лета 2021 года. Отмечается, что решение о продолжении сотрудничества было принято после обсуждения планов на будущее.

Ранее сообщалось, что Индзаги может возглавить «Милан», который находится в поисках тренера после ухода Дженнаро Гаттузо.

Напомним, Индзаги возглавляет «Лацио» с 2016 года. Под его руководством команда выиграла два трофея — Кубок и Суперкубок Италии.

Читайте ранее в этом сюжете: Симоне Индзаги может стать главным тренером «Милана»

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