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Сборная Мексики одержала волевую победу над Венесуэлой

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Мехико, 6 июня 2019, 13:11 — REGNUM  Сборная Мексики по футболу одержала победу над командой Венесуэлы в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:1.

На 18-й минуте матча счёт открыл полузащитник сборной Венесуэлы Джон Мурильо. Мексиканцы отыгрались на 32-й минуте, отличился Роберто Альварадо.

Во втором тайме сборная Мексики смогла вырвать победу. На 54-й минуте Писарро вывел хозяев вперёд, а окончательный счёт установил полузащитник Андрес Гуардадо на 76-й минуте.

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