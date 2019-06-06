Сборная Мексики одержала волевую победу над Венесуэлой

Мехико, , 13:11 — REGNUM Сборная Мексики по футболу одержала победу над командой Венесуэлы в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:1.

На 18-й минуте матча счёт открыл полузащитник сборной Венесуэлы Джон Мурильо. Мексиканцы отыгрались на 32-й минуте, отличился Роберто Альварадо.

Во втором тайме сборная Мексики смогла вырвать победу. На 54-й минуте Писарро вывел хозяев вперёд, а окончательный счёт установил полузащитник Андрес Гуардадо на 76-й минуте.

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