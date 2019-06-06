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«Рома» намерена купить Икарди у «Интера»

Спорт

Клубы ведут переговоры о переходе нескольких игроков

Рим, 6 июня 2019, 13:06 — REGNUM  Итальянская «Рома» намерена купить нападающего Мауро Икарди у «Интера». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что в настоящий момент представители «Ромы» ведут переговоры с «Интером» о переходе нескольких игроков. В частности, обсуждается трансфер форварда Эдина Джеко из «Ромы» в «Интер», а также переход Икарди в обратном направлении.

В сезоне 2018/19 Икарди сыграл 29 матчей в Серии А, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

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